Prasówka z Krosna 5.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To nie tylko jedno z najstarszych, ale też prężnie działających lokalnych stowarzyszeń w regionie. Jubileusz SK Dębina obchodzono w licznym gronie członków i sympatyków. Były odznaczenia, tort i koncert.

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to małe centrum nauki, w którym osoby w każdym wieku mogą samodzielnie eksperymentować, poznawać zjawiska rządzące światem i rozwiązywać zadania konstruktorskie. SOWA w Sanoku powstaje dzięki współpracy Centrum Nauki Kopernik z Miejską Biblioteką Publiczną im. Grzegorza z Sanoka. Inicjatywę finansuje Minister Edukacji i Nauki.

Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

Trzecia już edycja Jarmarku Świątecznego w Krośnie cieszyła się dużym powodzeniem. W niedzielne (3 grudnia) popołudnie i wieczór mieszkańcy tłumnie odwiedzali rynek, świątecznie udekorowany i wypełniony straganami ze świątecznymi ozdobami.