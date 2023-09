Prasówka z Krosna 3.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Marzyli o służbie w Straży Granicznej. Teraz została im ostatnia prosta, aby to pragnienie stało się rzeczywistością. Podczas II etapu rekrutacji do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej kandydaci dali z siebie wszystko

Gmina Domaradz zakupiła nowoczesny autobus szkolny marki ISUZU GRAND TORO, który będzie dowozić uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu ze zlikwidowanej Szkoły nr 2 w Domaradzu.

Festiwal rozpoczął się paradą artystów, a następnie odbyły się spektakle na rynku w Leżajsku. Całą imprezę poprowadził dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.

Wykonanie tradycyjnego wieńca dożynkowego to misterna i czasochłonna praca całych zespołów złożonych czasami z wielu osób. To one są najpiękniejszymi elementami tradycyjnych dożynek. Prezentujemy najładniejsze - naszym zdaniem - wieńce z dożynek, które odbyły się do tej pory na Podkarpaciu.