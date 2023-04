Prasówka z Krosna 29.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas.

Balony nad Krosnem 2023 odbędą się w dniach 30 kwietnia - 2 maja na terenach zielonych przy hali MOSiR Krosno. Podczas kilkudniowej imprezy odbędą się XXIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe; Balonowy Puchar Polski i koncerty muzyczne.

W Wielkiej Brytanii na początku maja odbędzie się koronacja króla Karola III. Już teraz trwają przygotowania do tego wydarzenia, tymczasem w Legolandzie Windsor odwiedzający mają szansę zobaczyć niezwykłe budowle z klocków, które przedstawiają koronację. Do odtworzenia tej ważnej dla Brytyjczyków uroczystości użyto ok. 27 tys. klocków!