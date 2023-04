Prasówka z Krosna 21.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Od piątku (21 kwietnia) opłaty w strefie płatnego parkowania w Krośnie będą obowiązywać tylko do godziny 16:00. Do tej pory kierowcy płacili za postój do godz. 17:00.

Seria Dying Light polskiego studia Techland zdobyła dużą popularność, a po premierze drugiej części pojawiły się pytania o Dying Light 3. Teraz do tematu nawiązał dyrektor całej serii i wybrano głównego bohatera trzeciej części, poniekąd. Sprawdźcie szczegóły.