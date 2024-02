Prasówka z Krosna 17.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Krosno 17.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Prokuratura Rejonowa w Krośnie ustala okoliczności bulwersującego zdarzenia, w którym ucierpiał młody mieszkaniec gm. Wojaszówka. Mężczyzna został wywieziony samochodem do lasu. Bito go, zmuszono do rozebrania się, grożono.