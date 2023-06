Prasówka z Krosna 13.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy jest szansa na otwarcie basenów jeszcze przed wakacjami? Obiekty w Krośnie i Rymanowie-Zdroju są gotowe do rozpoczęcia już w ten weekend. Szczegóły dotyczące terminów, cen i godzin otwarcia obiektów sprawdzicie w galerii.

Krośnieński magistrat, we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w realizuje projekt, którego efektem ma być lepsza komunikacja urzędników z mieszkańcami i poznanie ich oczekiwań.

Oszuści mają nową metodę. Dzwonią lub przychodzą do mieszkańców, którzy posiadają instalacje fotowoltaiczne i solarne i informuję, że muszą przeprowadzić ich kontrolę.

Włochy kojarzą nam się przede wszystkim z idealnymi wakacjami w słońcu, pyszną kuchnią, światowej sławy sztuką i zabytkami z czasów starożytności i renesansu. Tymczasem niepozorna równina pod Neapolem skrywa straszny sekret: podziemny superwulkan, który budzi się do życia. Naukowcy ostrzegają: warunki do erupcji są teraz sprzyjające. Kiedy może dojść do wybuchu i czym grozi erupcja superwulkanu pod Polami Flegrejskimi?