Prasówka z Krosna 1.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Oto najlepsze sposoby na kaca. Alkohol w dużych ilościach ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Jeśli pić to z umiarem. A co gdy wypije się zbyt dużo? Na drugi dzień kac murowany. Jak sobie z nim poradzić? Podajemy najlepsze domowe sposoby na kaca - KLIKNIJ W GALERIĘ

Wielkim sukcesem okazała się ósma edycja Nocnej Jazdy Ratowników, której huczny finał odbył się w minioną niedzielę w Jedliczu. Na leczenie chorej Paulinki z Jasła uzbierano niespełna 90 tys. zł – to absolutny rekord cyklicznego przedsięwzięcia.

Policjanci z Lubaczowa wciąż szukają kierowcy subaru, który w miejscowości Stare Oleszyce, wjechał do przydrożnego rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. We wtorek materiały w tej sprawie trafiły do Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.