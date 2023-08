Prasówka 29.08.2023 Krosno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krosna

Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

Służby sanitarne wojewódzkie i powiatowe nadal nie wiedza, co jest źródłem zakażenia wody baterią legionellą w Rzeszowie. Potencjalne źródło mają wykazać dopiero badanie kolejnych próbek wody. Ich wyniki poznamy w czwartek.

W niedzielę 27-go sierpnia na czudeckim rynku zabrzmiały góralskie melodie, a to za sprawą kolejnego już Czudeckiego Jarmarku Kulturalnego pt. „Na Góralską Nutę”, zorganizowanego przez Gminę Czudec oraz Ośrodek Kultury w Czudcu.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.