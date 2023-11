Prasówka 27.11.2023 Krosno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krosna

Nadzieje, marzenia i plany - pojawiające się od ponad 100 lat - na doprowadzenie torów do Brzozowa, znów ożyły. Mają szanse wreszcie się zmaterializować, a wszystko w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego i setek kilometrów nowych linii kolejowych prowadzących do odległych zakątków kraju. Za niedługo może się skończyć pożywka dla kpiarzy z Brzozowa, że ma dworzec, ale nie ma ani metra torów.

Straż Graniczna odebrała 27 samochodów z napędem elektrycznym marki Citroen E-C4. Ich łączna wartość to 5,4 mln złotych. Samochody są obecnie przekazywane do kilku oddziałów SG w Polsce, m.in. do Bieszczadzkiego OSG.