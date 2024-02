Prasówka 20.02.2024 Krosno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krosna

W minimum miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.

Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.