Prasówka 17.11.2023 Krosno. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krosna

Do 88 godzin, czyli znacznie ponad trzy doby, wydłużył się w czwartek szacunkowy czas oczekiwania dla samochodów ciężarowych na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy przez przejście w Medyce. W kolejce czeka, podobnie jak dzień wcześniej, ok. 1,2 tys. ciężarówek.

Wykonuje jeden, prosty trik zajmujący kilka sekund, a dzięki niemu podkład rozprowadza się równomiernie, wtapia się w skórę, wygląda naturalnie i się nie warzy. Co więcej, ratuje sytuację, gdy dobrałyśmy zły odcień kosmetyku i jest on nieco zbyt ciemny albo za jasny. Makijażystka współpracująca z takimi gwiazdami, jak Hailey Bieber czy Ashley Graham, zdradza swój sposób na nakładanie fluidu.

Spadek energii po południu to rzecz normalna, co jednak robić, gdy jej brak utrudnia nam funkcjonowanie? Na takie „zjazdy” są lepsze sposoby niż te, które od razu przychodzą nam do głowy. Nie tylko działają lepiej i dłużej, ale nie mają takich działań ubocznych, jak np. nadmiar kofeiny. Sprawdź, co szybko dodaje energii. Te sposoby pomogą ci się ożywić i poprawić koncentrację.