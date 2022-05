Popularny trakt spacerowy w Iwoniczu-Zdroju zostanie zmodernizowany. Połączy się ze szlakiem do Bełkotki

Gmina Iwonicz-Zdrój podpisała umowę z wykonawcą na realizację II etapu przedsięwzięcia „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przestrzeni publicznej Placu Oczki”. W ramach tej inwestycji zmodernizowana zostanie Aleja Naftowa.

To jeden z najpopularniejszych traktów komunikacyjno-spacerowych w uzdrowisku. Biegnie od tężni solankowych przy Parku Zdrojowym, praktycznie równolegle do uczęszczanego szlaku do Bełkotki.

- Droga jest wyłożona tzw. trylinką. Nawierzchnia przez lata uległa zniszczeniu. Osoby o niższej sprawności fizycznej mają problemy z poruszaniem się po niej - tłumaczy Jacek Rygiel, wiceburmistrz Iwonicza-Zdroju.

Betonowe płyty zostaną zdjęte. Zastąpi je kostka brukowa – taka sama, jakiej użyto podczas przebudowy Alei Wincentego Pola czyli trasy spacerowej do Bełkotki.