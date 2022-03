Policyjny pościg za złodziejem. 19-latek z gm. Dukla ukradł auto na stacji benzynowej w Krośnie. Złapano go w Jedliczu Ewa Gorczyca

Kradzież samochodu, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - to lista przewinień 19-letniego mieszkańca gm. Dukla. Policjanci zatrzymali go po pościgu. Trafił do aresztu.