„Podziel się z potrzebującymi". Akcja oddawania krwi w Jedliczu

Na chętnych, którzy chcieli podzielić się cennym darem, czekały cztery stanowiska do oddawania krwi w sali Orlen Południe w Jedliczu. Zebrano ponad siedem litrów krwi.

Jak dodaje, ważne jest, by idea krwiodawstwa docierała do młodych ludzi.

- Cieszymy się, że dołączają do nas kolejne środowiska. Wspiera nas Fundacja Orlen, firmy PGNiG Technologie, Orlen Południe, Orlen Oil, dzięki którym wszyscy, którzy oddali krew dostali drobne upominki. Angażują się też Kluby Honorowych Dawców Krwi z tych zakładów, sportowcy z klubu Karpaty Krosno, strażacy z OSP. Co roku są z nami panie z KGW w Długiem, które dbają o część gastronomiczną. Cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do tego, żeby uratować czyjeś zdrowie i życie - dodaje Marcin Józefowicz.