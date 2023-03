Podkarpacka trasa Eskaubei, Piotra Lemańczyka i Tomasza Nowaka

25 marca elektryczny kwartet Skubisz / Lemańczyk Cooperation zagra kameralny koncert w Rezydencji Julin Slow Life nieopodal Rzeszowa. Marcową trasę muzycy zakończą koncertem w Warszawie, w Okęckiej Sali Widowiskowej, gdzie 26 marca również jako Skubisz / Lemańczyk Cooperation zaprezentują materiał z płyty „Stories about Life and Love”, wydanej przez rzeszowskie wydawnictwo Afro Vibe przy koprodukcji Fundacji Rzeszowskiej.

Tak prezentuje się rozkład marcowych koncertów:

Skubisz / Lemańczyk Cooperation

Zespół łączący północ z południem i muzykę improwizowaną ze słowem.

Autorskie, nieoczywiste kompozycje wybitnego kontrabasisty i basisty

jazzowego Piotra Lemańczyka (w tym przypadku na 6 strunową gitarę

basową), w połączeniu z tekstami, rapem i spoken word Bartłomieja

Skubisza "Eskaubei" dokładają kolejny kamyczek do ogródka polskiej

muzyki improwizowanej łączonej ze słowem. Zespół łączy w sobie świat

jazzu elektrycznego i akustycznego, muzyczne tradycje i doświadczenia

zarówno trójmiejskiej jak i krakowskiej sceny jazzowej oraz poetycką

wrażliwość i hip hopowy pazur. Pretekstem do zawiązania się zespołu był

koncert w ramach Toastu Urodzinowego dla Tomasza Stańko w

Rzeszowie, w lipcu 2021 roku. Był zadedykowany pamięci Tomasza

Stańko, a w jego programie znalazły się również muzyczne i tekstowe

odniesienia do życia i muzyki wybitnego trębacza. Album „Stories about life

and love” ze Skubiszem i Lemańczykiem współtworzyli: Tomasz

Nowak, Grzegorz Pałka i Wojciech Długosz „Mr Krime".