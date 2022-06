Piękne dziewczyny z Krosna i okolic w finale Miss Małopolski i Miss Małopolski Nastolatek 2022. Zobaczcie zdjęcia kandydatek

W hotelu Swing w Krakowie odbędzie się w niedzielę (26 czerwca) gala, podczas której okaże się, które z dziewczyn kandydujących do tytułu miss otrzymają korony i awans do ogólnopolskiego etapu konkursu Polska Miss. Jest prawie setka pretendentek, w tym 66 do tytułu Miss Województwa Małopolskiego i 30 do tytułu Miss Nastolatek.

Wśród finalistek są także piękne dziewczyny z naszego regionu:

Anastazja Omachel z Ustrobnej

Wiktora Serwatka (pochodząca z Krosna a obecnie mieszkająca i studiująca w Krakowie)

Natalia Tworek z Rymanowa-Zdroju

Anastazja Omachel ma 19 lat, jest tegoroczną absolwentką Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie. Interesuje się językami obcymi, sportem, chce studiować prawo ale też sprawdzić się w modelingu. Udział w tegorocznym konkursie to jej debiut w tego typu imprezie. Do finału trafiła jako faworytka internautów