Państwowa Akademia Nauko Stosowanych w Krośnie dostała karetkę od Pogotowia Ratunkowego

- Zgodę otrzymaliśmy bardzo późno, bo dopiero we wrześniu, tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dlatego obawialiśmy się wyników pierwszej rekrutacji. Udało się, studia rozpoczęło 20 osób - mówi prof. Zbigniew Barabasz, rektor PANS.

To unikatowe przedsięwzięcie, nie tylko w skali Podkarpacia, ale i kraju. W budowę i wyposażenie laboratorium 5G krośnieńska uczelnia zainwestuje 3,5 miliona złotych.

Władzom uczelni zależy, by studenci ratownictwa zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności zawodowe. Sprzyjać ma temu podpisane na początku tego miesiąca porozumienie o współpracy między PANS a Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym w Krośnie. Studenci będą mogli odbywać w SPPR praktyki. Samorząd powiatu wyraził też zgodę na to, by krośnieńska jednostka przekazała uczelni jeden z ambulansów.