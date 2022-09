Ostatni w tym sezonie Jarmark Staroci w Iwoniczu-Zdroju. Na straganach mnóstwo przedmiotów z duszą [ZDJĘCIA] Ewa Gorczyca

Sezon jarmarków staroci pod gołym niebem powoli dobiega końca. W niedzielę (25 września) odbył się ostatni w tym roku „pchli targ” na placu amfiteatru przy Al. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju. To miejsce to prawdziwy raj dla kolekcjonerów, zbieraczy i miłośników rzeczy „z drugiej ręki”. Na straganach oferowano mnóstwo ciekawych staroci: od drobiazgów po meble. Zobaczcie co można było kupić na wrześniowym Jarmarku Staroci w Iwoniczu-Zdroju.