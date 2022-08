Oferty na budowę nowego mostu na ul. Paderewskiego w Krośnie przewyższają kosztorys miasta

4 547 021 złotych – tyle miasto zamierza przeznaczyć na przebudowę odcinka ulicy Paderewskiego. Najważniejsza część tej inwestycji to rozbiórka mostu nad Lubatówką i budowa nowego. Do przetargu na to zadanie zgłosiły się cztery firmy, ale żadna z ofert nie mieści się w kosztorysie. Najniższą cenę zaproponowała spółka Primost Południe z Będzina – 5 062 946,45 zł.

Pozostałe oferty (firm z Kielc, Pruszkowa i konsorcjum z Wrocławia i Jawora) opiewają na kwoty w granicach od niespełna 5,5 mln zł do 7,3 mln zł.

To już drugi przetarg związany z budową nowego mostu w ciągu ul. Paderewskiego. Wcześniejsze plany miasta były jednak dużo szersze. Planowano nie tylko budowę mostu i dojazdów do niego, ale przebudowę całej ulicy - od ronda na skrzyżowaniu z ul. Podwale do ronda na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza. Z jednej strony miał powstać nowy chodnik, z drugiej ścieżka pieszo-rowerowa. Taki zakres inwestycji wzbudził jednak sprzeciw mieszkańców, bo wiązał się ze zwężeniem jezdni i wycinką zieleni, w tym kilkudziesięciu drzew w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta.