Odkryj najlepsze pizzerie w Krośnie. Gdzie możesz zjeść pizzę w styczniu 2024?

Jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Krośnie?

Pizza neapolitańska

Pizza neapolitańska wykonana jest z ciasta, które musi leżakować i odpowiednio wyrosnąć Proces dojrzewania trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba odrobiny drożdży, wody, mąki. Formowanie placków polega na tym, aby wypchnąć powietrze na boki, przez co po wypieku stają się one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, aby grubość ciasta nie miała więcej niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni.

Dodatki, jakie możemy na niej zobaczyć to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. Jako dopełnienie smaku pizzę skrapia się oliwą z oliwek.

Z łatwością znajdziesz ją w pizzeriach w Krośnie. Można dodać, że ten rodzaj pizzy został wpisany na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku.