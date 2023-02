Nowy most na Wisłoku w Krościenku Wyżnym został oficjalnie otwarty. Budowę zakończono przed terminem [ZDJĘCIA]

Most znajduje się w ciągu ulicy Mostowej. To droga wykorzystywana przede wszystkim w ruchu lokalnym, ale dla gminy strategiczna: łączy północną część miejscowości z południową, zapewniając dojazd do centrum. Droga stanowi także skrót dla jadących do Brzozowa i z Brzozowa do Krosna.

Rozpoczęcie przebudowy ul. Mostowej, na odcinku z mostem, było długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale także ze względów bezpieczeństwa. Na starej przeprawie nie było możliwości wyminięcia się samochodów, co wymuszało ruch wahadłowy. Utrudniony był także przejazd służb ratowniczych. Piesi musieli iść bardzo wąskim chodnikiem.

Co więcej – nisko zawieszony nad lustrem wody pomost stwarzał zagrożenie w sytuacjach powodziowych, gdy podnosił się poziom rzeki. Wezbrane wody mogły doprowadzić do zawalenia się konstrukcji i zerwania podwieszonych do niego sieci gazowniczych.