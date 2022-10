Nowy most na Wisłoku powstanie w Łękach Strzyżowskich. Symbolicznie wbito łopaty na placu budowy [ZDJĘCIA]

Wójt gminy Wojaszówka, Sławomir Stefański, podkreśla, że to bardzo potrzebna inwestycja. Miejscowość ma specyficzne położenie: przy styku powiatów jasielskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego.

- Taka inwestycja otwiera nam perspektywy rozwoju - mówi wójt Stefański.

Przeprawa będzie połączeniem dróg gminnych z trasą wojewódzką Krosno – Rzeszów. Budowa mostu umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych na inwestycje. Będą mogły powstawać nowe domy. Most zapewni także mieszkańcom Łęk Strzyżowskich bezpieczne dotarcie do stacji kolejowej w Przybówce, która w prostej linii znajduje się w odległości kilkuset metrów.

Do tej pory drogę skracała stara kładka linowa, ale jej stan pozostawia wiele do życzenia. Wybudowano ją ponad 70 lat temu w czynie społecznym i wielokrotnie remontowano, bo na nowy most brakowało funduszy.

Rozpoczęcie długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Wojaszówka otrzymała blisko 80 procent dofinansowania kosztów inwestycji, które wyniosą prawie 11 milionów złotych.