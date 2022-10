Nowe przedszkole w Krośnie oficjalnie otwarte. Tak wygląda teraz obiekt przy ul. Bohaterów Westerplatte [ZDJĘCIA]

Nowy obiekt stanął w miejscu, gdzie przez ponad 40 lat funkcjonowało Przedszkole nr 1. Stary budynek, typu barak, rozburzono. Zastąpił go nowy, dostosowany do współczesnych standardów. Nadal to obiekt parterowy, ale wnętrza i otoczenie spełniają oczekiwania rodziców i potrzeby dzieci.

- Kilkulatki mają do dyspozycji sześć pięknych, obszernych, dobrze nasłonecznionych sal do zabawy i nauki, z wyjściem na taras. Są nowe meble, zabawki, kąciki rekreacyjne. Przy każdej jest łazienka. Mamy salę widowiskową, przeznaczoną na przedstawienia, spotkania czy zajęcia ruchowe. Mamy też wewnętrzny plac zabaw - mówi Elżbieta Wilk, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 7, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4.

Jest nowocześnie urządzona kuchnia i inne pomieszczenia zaplecza. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Marzy mi się, że w przyszłości stworzymy tu oddział integracyjny - mówi wiceprezydent Bronisław Baran. Dodaje, że jeśli będzie taka potrzeba, może też powstać oddział żłobkowy.