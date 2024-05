Nordic walking do 67 km od Krosna. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 11 - 12 maja

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Krosna? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać z Krosna na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 67 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking w pobliżu Krosna

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Krosna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie. Zanim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Krośnie. W sobotę 18 maja według prognozy pogody ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 41%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: LACKOWA bez Ostrego Wierchu [Kod trasy: 147822] Stopień trudności: 3.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 465 m

Suma podejść: 946 m

Suma zejść: 946 m Trasę nordic walking mieszkańcom Krosna poleca Siwejka Chciałbym Wam zaproponować wycieczkę z Ropek na Lackową nazywaną potocznie górą policyjną ze względu na charakterystyczną wysokość 997 m. Cała pętla liczona od naszego domu ma 18 km, więc będzie to wycieczka całodzienna. Przewiduję, że zajmie ona 6-7 godzin, a jak dopadnie Was leniwiec w Bielicznej - to znacznie dłużej. Wyruszamy z Siwejki za szlakami czerwonymi i niebieskimi drogą wzdłuż jeziorka na Ropce (jest to jedno z najpiękniejszych miejsc Beskidu Niskiego z rzadko spotykaną w tym rejonie fauną i florą: sitowie, czarne bociany, gągoły, siwe czaple). Po drodze mijamy po prawej stronie popadające w ruinę zabudowania dawnego PGR-u, a po przejściu około jednego kilometra, w miejscu gdzie łączą się dwa potoki, przy zabudowaniach dawnej szkoły przekształconej w pensjonat po prawej i położonym na wprost domem powstałym na wzór dworu alkierzowego, porzucamy szlak niebieski i kierujemy się w prawo za znakami czerwonymi i żółtymi. Po lewej stronie mijamy nieco cofnięty cmentarz będący pamiątką mocno rozwiniętej niegdyś wsi Ropki (było tu blisko 400 gospodarstw), a następnie po prawej kapliczkę przydrożną. Wybieramy znaki żółte, pokonujemy potok i dobrą szutrowa drogą leśną kierujemy się ostro pod górę w kierunku przełęczy Perehyba. Na samej przełęczy ostatnio pojawiła się ławeczka. Po pokonaniu tego podejścia bardzo przydatna. Aby nie zmagać się z bardzo stromym podejściem na Białą Skałę opuszczamy znaki żółte i wyruszamy z przełęczy Perehyba w dół na zachód szlakiem konnym, który doprowadzi nas do potoku w Dolinie Bieliczna mniej więcej w połowie jej długości. Ruszamy dalej w dół w kierunku Izb mając po lewej stronie groźnie wyglądającą Lackową. Po dojściu do Izb jeżeli będziemy mieli szczęście to znajdziemy otwarty sklep spożywczy. Uzupełniamy wodę i ruszamy na południe w kierunku przełęczy Beskid mijając po lewej stronie nieco straszące niewykończone zabudowania gospodarcze. Po dotarciu na przełecz Beskid wybieramy czerwony szlak słowacki i ruszamy w kierunku Lackowej. Najpierw idziemy łagodnie do góry przez około 30 minut, a następnie rozpoczynamy właściwe podejście, o którym wiele już powiedziano – zdobywamy „zachodnią ścianę Lackowej”. Na odcinku zaledwie kilometra różnica wzniesień wynosi około 300 metrów, a nachylenie przekracza 30 stopni. Jest bardzo stromo. Idziemy pięknymi bukowymi lasami pnąc się ostro pod górę. Naszymi sprzymierzeńcami są konary drzew, których możemy się chwytać, bo pomóc sobie we wspinaczce. Wchodzimy na szczyt Lackowej, gdzie znajduje się pamiątkowa pieczątka, z której korzystają zdobywcy tego szczytu, aby udokumentować osiągnięcie celu. Po serii pamiątkowych zdjęć ruszamy dalej szlakiem granicznym na wschód do Przełęczy Pułaskiego (743 m n.p.m.). Gdy miniemy tablicę informująca o tym, po przejściu kolejnych 200 metrów, przy słupku granicznym 245/6 skręcamy w wyraźną drogę w lewo, która doprowadzi nas to jednego z najpiękniejszych miejsc Beskidu Niskiego. Do murowanej cerkwi w Dolinie Bieliczna będącej jedyną pozostałością po nieistniejącej wsi. To idealne miejsce na odpoczynek. Po solidnej przerwie kierujemy się wzdłuż lasu w kierunku północnym, skrajem łąki obok cmentarza, aż dojdziemy z powrotem do szlaku konnego wiodącego ze znanej nam już przełęczy Perehyba. 500 metrów do góry i jesteśmy na przełęczy, skąd już tylko w dół do Ropek, gdzie czeka w Siwejce na zdobywców Lackowej pamiątkowy medal.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Debiutantka [Kod trasy: 159883] Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,52 km

Czas trwania marszu: 38 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 189 m Amatorom nordic walking z Krosna trasę poleca Siwejka

Krótka trasa idealna na początek. Niewielkie różnice wysokości powodują, że niemal każdy z łatwością ją pokona. Tradycyjnie ruszamy z Siwejki, najpierw 1300 m w stronę centrum Ropek szlakiem czerwonym do rozdroża w centrum wsi. Tam kierujemy się za znakami żółtymi w prawo. Najpierw przez potok, potem nieco stromiej do góry do utwardzonego placu przygotowanego na zwózkę drewna. W tym miejscu porzucamy szlak żółty i ruszamy łagodnie drogą w prawo. Gdy na Twoim smartwatchu pokaże się 3 km skręcamy z tej drogi w prawo stromo w dół ścieżką leśną. Po 300 metrach dołanszamy się do szlaku czerwonego którym kierujemy się w drogę powrotną w dół Ropek.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Błądząc po Pogórzu cz. 10 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,08 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 376 m

Suma podejść: 1 164 m

Suma zejść: 1 245 m Trasę nordic walking mieszkańcom Krosna poleca Undress2

Trasa miejscami wymagająca, piękne widoki, należy wziąć zaopatrzenie, bo sklep jest tylko na początku i końcu trasy, kilka ciekawych podejść

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.