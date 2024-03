Nordic walking do 67 km od Krosna. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 9 - 10 marca

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w pobliżu Krosna? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Krosna na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy trasy w odległości do 67 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w pobliżu Krosna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Krosna. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie. Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Krośnie. W sobotę 9 marca według prognozy pogody ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 10°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Błądząc po Pogórzu cz. 10 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,08 km

Czas trwania marszu: 9 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 376 m

Suma podejść: 1 164 m

Suma zejść: 1 245 m Trasę nordic walking mieszkańcom Krosna poleca Undress2

Trasa miejscami wymagająca, piękne widoki, należy wziąć zaopatrzenie, bo sklep jest tylko na początku i końcu trasy, kilka ciekawych podejść

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Krośnie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Prządki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,49 km

Czas trwania marszu: 50 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 298 m

Suma zejść: 299 m Trasę nordic walking mieszkańcom Krosna poleca Krzycho2001 Bardzo fajna spacerowa trasa z licznymi atrakcyjnymi skalnymi. Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że są to panny dworskie z pobliskiego zamku zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych. Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości, ale są również formy płaskie, bryłowe poprzedzielane szczelinami rozwierającymi się ku górze. Poszczególnym skałom nadane zostały nazwy – m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. W grupie skał zwanych Prządką-Matką występuje jedna z najwyższych skałek w całym rezerwacie, która ciągnie się przez ok. 30 m i ma 18 m wysokości.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z Soliny do Myczkowce Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podejść: 3 808 m

Suma zejść: 3 832 m Trasę nordic walking mieszkańcom Krosna poleca Diskus

Trasa ciekawa i przyjemna, nie za trudna choć trochę męcząca. Wyjście niebieskim szlakiem z Soliny przez Bóbrka następnie podziwiamy kamieniołom w Bóbrce (punkt widokowy na szczycie). Następnie leśną grania przez szczyt Koźiniec 521 m npm. (pomiędzy drzewami widać jezioro Myczkowskie) udajemy się do miejscowości Myczkowce (ciekawa zapora). Do Soliny można wrócić niebieskim szlakiem drugą stroną jeziora (kolejne trzy godziny marszu) . My wróciliśmy stopem (tego dnia był straszny upał).

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.