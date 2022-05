Nocna Jazda Ratowników dla Mai. Mnóstwo atrakcji, szczytny cel, a na finał widowiskowy przejazd kolumny pojazdów ratowniczych [ZDJĘCIA]

Na parkingu Orlen Południe w Jedliczu zaparkowało w sobotnie popołudnie ok. 170 wozów różnych służb ratowniczych i mundurowych (przede wszystkim Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz wspomagających je firm i organizacji.

Uczestnicy zjechali nie tylko z Krosna i powiatu krośnieńskiego, ale także z innych części Podkarpacia, Śląska, Małopolski. Zlotowi towarzyszył piknik. Kilkugodzinny program wypełniły atrakcje dla młodszych i starszych, były też pokazy ratownicze.

Impreza trwała do wieczora. Akcję tradycyjnie zakończył nocny przejazd uczestników z Jedlicza do Krosna – wiele osób czekało na trasie, by zobaczyć tę niezwykłą kolumnę.

Kwota jaką zebrano nie jest jeszcze znana, ale organizatorzy szacują, że będzie rekordowa. Do tej pory, w 6 edycjach, zebrano ponad 200 tysięcy złotych.

Zobaczcie zdjęcia z siódmej edycji Nocnej Jazdy Ratowników.