Noc Muzeów w Krośnie i okolicy. Zobaczcie, co będzie się działo i jakie atrakcje czekają na zwiedzających [PROGRAM] Ewa Gorczyca

Noc Muzeów to wyjątkowe wydarzenie kulturalne. W tym dniu muzea przygotowują specjalny program z atrakcjami, a zwiedzanie jest darmowe. Także placówki z Krosna oraz Muzeum w Bóbrce i Żarnowcu włączają się do akcji. Zobaczcie w naszej galerii co proponują, tym który zdecydują się je odwiedzić. To nie tylko ciekawe ekspozycje, ale także pokazy, konkursy, warsztaty, koncerty, kiermasze sztuki i różne niespodzianki.