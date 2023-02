Niepokojące statystyki badań mammograficznych w szpitalu w Krośnie. Zmiany w piersiach u co trzeciej pacjentki

Kobiety w przedziale wiekowym wiekowym 50-69 lat mają prawo do wykonania bezpłatnej mammografii w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Te pacjentki mogą zrobić badanie w krośnieńskim szpitalu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ale możliwość bezpłatnej mammografii mają też młodsze (i starsze) mieszkanki Krosna: za ich badania płaci miasto. Ten program skierowany jest do krośnianek w wieku wieku 40-49 lat oraz 70-74 lat.

To właśnie podczas tych badań, które szpital prowadzi od września ub. roku, okazało się, że statystyki wykrywalności podejrzanych zmian w piersiach dają powody do niepokoju. Co trzecia kobieta przebadana w ramach "Programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Krosna" została skierowana do pogłębionej diagnostyki w kierunku raka piersi, ze względu na wykryte nieprawidłowości. W większości są to pacjentki po 40 roku życia, które wcześniej nie robiły mammografii, a jedynie badanie USG.