Niebanalne kreacje, muzyka i taniec. Pokaz mody w Krośnie [ZDJĘCIA]

Było to już kolejne – ale pierwsze w tym roku wydarzenie modowe, zorganizowane przez Artura Michelisa. Tym razem we współpracy z Fundacją GraTy (koordynatorem imprez 31. Finału WOŚP w Krośnie). Pokaz był wiec okazją do wsparcia WOŚP „wrzutką” do puszki.

Modelki zaprezentowały zimowe i wiosenne stylizacje, autorstwa projektantek z Krosna: Ewy Nazikiewicz i Nargiz Salwy, rzeszowianki Gabrieli Tomaki-Ząbek oraz stroje, które powstały w pracowniach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. W podwójnej roli – modela i projektanta zarazem – wystąpił Artur Michelis, którego znakiem rozpoznawczym są kolorowe kombinezony.

Makijaże i fryzury były dziełem Gabrieli Lipki-Maciejowskiej oraz Anny Czech. Pokaz uatrakcyjnił występ grupy tanecznej Strecz działającej przy RCKP w Krośnie. Częścią wydarzenia był też mini koncert w wykonaniu solistek Studia Wokalno Instrumentalnego Krzysztofa Zajdla.