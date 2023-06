Najlepsze lodziarnie w Krośnie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.