Mural poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi wita zmierzających na Starówkę w Krośnie [ZDJĘCIA]

Mural poświęcony postaci wybitnego wynalazcy jest kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się w trwający w Polsce Rok Ignacego Łukasiewicza. To wspólna inicjatywa samorządu województwa podkarpackiego, miasta i Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Powstanie muralu wsparło również Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Miasto i Muzeum Rzemiosła ma także plan, by na kamienicy po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, w miejscu które stanowi symboliczną „bramę krakowską” – znalazł się drugi mural, także wielkoformatowy. Być może mieszkańcy będą mogli podziwiać to dzieło na Karpackich Klimatach, imprezie plenerowej organizowanej w Krośnie pod koniec sierpnia. Ten mural ma być poświęcony Janowi Szczepanikowi, także wybitnemu wynalazcy związanemu z Krosnem. W tym roku miasto świętuje 150 rocznicę jego urodzin.

Mural upamiętniający Ignacego Łukasiewicza w Krośnie to kolejna odsłona muralowego projektu samorządu województwa pod nazwa „Przestrzeń Dziedzictwa”. Polega on na stworzeniu na Podkarpaciu – we współpracy z właścicielami budynków, samorządami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi - murali tematycznych.

Celem projektu jest upowszechnienie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie pamięci historycznej w społeczeństwie. Murale mają także być wyrazem wspólnej dbałości o przestrzeń i jej estetykę.