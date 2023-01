Most na ulicy Paderewskiego w Krośnie do rozbiórki. Dla pieszych zbudowano kładkę

Miasto zdecydowało się na budowę nowego mostu, bo dotychczas użytkowany był już w bardzo złym stanie technicznym. Na przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Początkowy plan zakładał także remont całej ulicy Paderewskiego, w ciągu której znajduje się most. Jednak sprzeciw mieszkańców, związany z koniecznością wycinki drzew, rosnących wzdłuż drogi, oraz realia finansowe (oferty wykonawców znacznie przekraczały wstępny kosztorys magistratu) zmusiły władze miasta do weryfikacji tych zamierzeń. Ostatecznie zdecydowano się na rozbudowę ulicy Paderewskiego na odcinku od ronda na ul. Podwale do boiska przy Zespole Szkół Muzycznych.

Na tym odcinku (około 115 metrów) powstanie po jednej stronie nowy chodnik a po drugiej – ciąg pieszo-rowerowy. Przebudowane zostanie także skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką.

Wykonawcą inwestycji jest firma Primost Południe z Będzina. Roboty rozpoczęła pod koniec ubiegłego roku. Od połowy grudnia ulica Paderewskiego jest nieprzejezdna, most został zamknięty dla pojazdów, nie ma też możliwości korzystania z parkingu miejskiego „Nad Lubatówką” – bo jest potrzebny jako zaplecze budowy (służy wykonawcy jako plac na sprzęt i materiały).