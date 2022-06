Most na Lubatówce w Miejscu Piastowym przebudowany kosztem 2,5 mln złotych [ZDJĘCIA]

Po siedmiu miesiącach robót gotowy jest most na Lubatówce. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy przed dłuższy czas musieli korzystać z objazdów

Nowy most wraz z dojazdami ma ponad 20 metrów długości i ponad 9 szerokości. Pomost i przyczółki zostały poszerzone. Zbudowano też chodnik.

Wicestarosta Andrzej Guzik podkreślił, że inwestycja to kolejny przykład dobrej współpracy powiatu i gminy Miejsce Piastowe. Gminny samorząd wsparł to zadanie finansowo, przekazując 150 tysięcy złotych.

Wójt gminy Dorota Chilik przyznała, że przebudowa mostu była bardzo potrzebna.

– To miejsce czekało przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Zależało nam na udrożnieniu dojazdu do strefy inwestycyjnej i to się wydarzyło.