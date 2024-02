Miasto sfinansuje badania przesiewowe dla krośnian. Bezpłatna kolonoskopia pomoże wykryć nowotwory jelita grubego

To kontynuacja programu, który był już realizowany w 2022 i 2023 roku. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. W tym roku będzie mogła przebadać się kolejna grupa krośnian.

Program to reakcja na dane epidemiologiczne. Wskazują one, że nowotwory jelita grubego to poważny problem. W województwie podkarpackim stanowią 12,9 procent zachorowań na raka w przypadku mężczyzn i 9,2 procent w przypadku kobiet. W 2021 roku odnotowano w regionie 937 przypadków nowych zachorowań i 541 zgonów z tego powodu.

Mimo wysokiego poziomu umieralności, nowotwory jelita grubego należą jednocześnie do tych nowotworów, którym w znacznej mierze można zapobiegać. Dlatego warto inwestować w profilaktykę. Specjaliści podkreślają, że prowadzenie badań przesiewowych jest niezwykle istotne, ponieważ nowotwór ten rozwija się ze zmian łagodnych, których przemiana w postać złośliwą trwa zwykle kilkanaście lat.