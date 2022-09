Miasto finansuje badanie kolonoskopowe dla mieszkańców w wieku 50 plus i zagrożonych rakiem jelita

W ramach programu mieszkańcy Krosna, którzy spełniają określone kryteria, mogą wykonać bezpłatnie kolonoskopię. Na zlecenie miasta badanie to przeprowadza przychodnia MT Medic Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 43.

Na badanie mogą się zgłosić krośnianie w wieku od 50 do 75 lat (którzy nie mieli kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat i nie uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego). Mogą to wykonać także młodsi mieszkańcy, w wieku od 40 do 49, jeśli ich bliscy krewni chorowali na raka jelita grubego oraz w wieku od 25 do 49 lat, jeśli mają wskazania genetyczne, potwierdzone przez poradnię.

Na badanie trzeba się wcześniej zapisać pod nr telefonu 13 43 323 00 lub 537 277 266. Rejestracja prowadzona jest w przychodni MT Medic od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.