Luneta panoramiczna na wieży widokowej na górze Cergowa w Beskidzie Niskim padła ofiarą wandali [ZDJĘCIA]

Widoki, które można podziwiać z góry Cergowa przyciągają wielu turystów odwiedzających Beskid Niski. Wieża na jej szczycie to jeden z przystanków trasy turystycznej „Po Dukli”. Na szlaku o długości 13,5 kilometrów jest ich 16, z tego dwa znajdują się na Cergowej. Jeden to pomnikowy dąb, drugi – wieża na szczycie góry, oddana do użytku w 2018 roku.

Gmina inwestuje w swoją największą atrakcję. Rok temu wieża zyskała dodatkowe piętro, dzięki czemu turyści mogą obserwować panoramę Beskidu Niskiego (a przy sprzyjającej pogodzie także Pogórza Karpackiego, Karpat Słowackich i Tatr) z jeszcze wyższej wysokości, ponad koronami drzew.

Niespełna pół roku temu na górnej platformie została zainstalowana luneta panoramiczna. Gmina kupiła ją w ramach realizacji polsko-słowackiego projektu „Dukla-Svidnik 360 st”. Kosztowała 9 tys. zł.