Listopad w Krośnie pod znakiem teatru. RCKP zaprasza na Krośnieńskie Spotkania Teatralne [PROGRAM, ZDJĘCIA]

To jak co roku wielkie święto dla miłośników teatru z Krosna i okolic. Okazja do spotkania ze sztuką, zaproszonymi artystami, cennymi inicjatywami w dziedzinie teatru.

Wśród gwiazd tegorocznej edycji są m.in. Joanna Żółkowska, obchodząca 50-lecie pracy scenicznej, Tadeusz Łomnicki, Marta Bizoń. Kacper Kuszewski. Bawić publiczność będą piosenki autorstwa Macieja Stuhra i Janusza Stokłosy

- Intrygujący, wzruszający, bawiący i sięgający po to, co najlepsze w teatrze, muzyce, a także... polskiej i zagranicznej literaturze. Taki będzie tegoroczny program 43. Krośnieńskich Spotkań Teatralnych - zapowiada Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.

Na trzy wydarzenia dedykowane miłośnikom teatru złożą się: