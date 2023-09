Lista lokali wyborczych w Krośnie. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Fryderyka Chopina 8, 38-400 Krosno numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

By oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Tylko wówczas otrzyma się karty do głosowania. W przypadku wyborów parlamentarnych będą dwie: jedna do Sejmu, a druga do Senatu.

Głos będzie ważny, gdy postawimy krzyżyk w kratce odpowiadającej kandydatowi, którego chcemy poprzeć. Możemy wybrać tylko jedną osobę i postawić tylko jeden krzyżyk, gdyż jeśli będzie ich więcej lub nie będzie żadnego, głos będzie nieważny.

Niezwykle ważne jest to, by linie, które tworzą krzyżyk oznaczający kandydata, którego wybieramy, przecinały się wewnątrz kratki. W innym przypadku także głos nie będzie ważny.

Oddajemy głos na jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu.