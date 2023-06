Letni sezon w Rymanowie-Zdroju rozpoczęty. Piknik rodzinny przyciągnął tłumy [ZDJĘCIA]

Główną ideą wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia, popularyzacja profilaktyki zdrowotnej, ćwiczeń rehabilitacyjnych, aktywności fizycznej, przekazywanie uczestnikom praktycznych informacji na temat zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, prawidłowego żywienia i bezpieczeństwa, szczególnie w aspekcie wypoczynku wakacyjnego. Chętni ustawiali się do badań profilaktycznych – można było m.in. zmierzyć poziom cukru, ciśnienie, BMI, czy też poddać fachowej ocenie zmamiona na ciele. Policjanci prezentowali zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

Rymanów-Zdrój to niezwykle urokliwe uzdrowisko, które ma do zaproponowania wiele atrakcji. Znajdziecie je zarówno w samym kurorcie, jak i w jego najbliższej okolicy. Są miejsca dla miłośników…

Jak podkreślali zgodnie Agnieszka Fornal-Urban oraz starosta krośnieński Jan Pelczar i burmistrz Wojciech Farbaniec, impreza o rodzinnym charakterze która w tym roku miała już 10. jubileuszową edycję, to doskonała okazja do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności. Zarazem to symboliczne otwarcie letniego sezonu w uzdrowisku.

Wprawdzie w trakcie pikniku nad Rymanowem Zdrojem przeszła wielka ulewa, ale potem znów się rozpogodziło i zabawa, zaplanowana do wieczora, mogła być kontynuowana. Jej finałem był koncert zespołu ABBA Show – Polska ABBA.