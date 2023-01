Łazy. Żywy skansen w okolicach Rymanowa [ZDJĘCIA] Wojciech Zatwarnicki

Łazy, to mała wioska położona na północny-wschód od Rymanowa. Zamieszkuje ją około 140 osób. To, co ją wyróżnia to zachowana spora część starej zabudowy. Część domów jest jeszcze zamieszkana inne stoją opuszczone wśród starych sadów, kontrastując z pięknie wystrojonymi i zadbanymi nowymi zabudowaniami. Miejsce jest niezwykłe, idealne do samotnej wędrówki i zadumy nad przemijaniem.