Łącznik z Krosna do S19 chcą budować dwie firmy. Otwarto oferty w przetargu

Dla Krosna ta droga jest kluczowa. Dzięki niej miasto rozwinie swój układ komunikacyjny i zyska dużo szybsze połączenia nie tylko z Rzeszowem, ale i z innymi regionami Polski. Łącznik, który ma przebiegać w części po śladzie obecnej ulicy Sikorskiego, a następnie przez przyłączone do miasta w 2021 roku obszary dawnego lotniska Iwonicz, będzie też sprzyjał ożywieniu tej części miasta.

Pozwoli zagospodarować tereny przekształcone w strefę inwestycyjną. Mieszkańcy będą mogli bezpieczniej podróżować, zwiększy się atrakcyjność, zarówno terenów w mieście, jak i nowych, które miasto będzie dopiero uzbrajać.

Wadze miasta liczą na to, że nowa droga nie tylko będzie łącznikiem do S19, ale także częścią planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego. Przewiduje to jeden z wariantów przebiegu nowego odcinka DK28, o realizację którego zabiega Krosno. Łącznik będzie też krzyżował się z nową obwodnicą Krosna, tzw. drogą G.