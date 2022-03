Krośnieński Holding Komunalny inwestuje 300 tys. zł w przebudowę sieci ciepłowniczej przy ul. Wieniawskiego

Rurociągi doprowadzające energię cieplną do bloków przy ul. Wieniawskiego (nr 1, 3 i 5) są w złym stanie technicznym. W ramach przebudowy zostaną wymienione na preizolowane. To ograniczy straty ciepła w trakcie przesyłu i zmniejszy awaryjność sieci. W izolacji zostanie umieszczony system alarmowy umożliwiający stały monitoring rur. Koszt inwestycji to blisko 300 tys. zł.