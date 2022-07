Kosztowna budowa łącznika Krosna z S19. Miasto dołoży dodatkowo 14 milionów złotych. Jest zgoda radnych

Dzień wcześniej unieważniony został z powodów ekonomicznych pierwszy przetarg, który miasto ogłosiło w trybie „zaprojektuj i buduj” na tę inwestycję. Chodzi o pierwszy etap przedsięwzięcia – odcinek o długości 1,9 km wraz ze skrzyżowaniami, prowadzący po śladzie obecnej ulicy Sikorskiego do ul. Dywizjonu 303. Na jego trasie ma być m.in. skrzyżowanie z nową drogą G, przejazd przez tory linii 108 oraz duże rondo turbinowe. Łącznik będzie jednojezdniowy, ale projektant ma zaprojektować także drugą jezdnię, która może powstać w przyszłości.

Wpłynęły dwie oferty od firm chętnych do realizacji zadania. Jedna z ceną 59 mln 193 tys. 351 zł, druga – z ceną 71 mln 336 tys. 310 zł. Miasto poinformowało, że na realizację tego zadania chce przeznaczyć 41 mln 902 tys. zł. Co oznaczało, że do tańszej oferty brakowało kilkunastu milionów złotych.