Konwent gier i fantastyki – KrosCon w Krośnie. Planszówki i inne atrakcje na rynku i w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza

- KrosCon, to trzy dni fantastycznej zabawy skierowanej do każdego i możliwość odkrycia nowe pasji. Chcemy zaprosić uczestników do magicznego świata planszówek, tajemniczych RPGowych przygód i rzucającego się w oczy cosplay’u - mówi Gabriela Kościelniak, która razem z Damianem Ziembą z Fundacji GraTy jest głównym organizatorem konwentu.