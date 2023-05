Jest zgoda radnych na lokalizację dużej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Okrzei w Krośnie

- Każde M-2 w Krośnie to jest skarb na wagę złota. Musimy walczyć o to, by nasze miasto się nie wyludniało. Chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że był to dobry krok zrobiony przez radę miasta - tak przewodniczący radny Zbigniew Kubit podsumował wynik głosowania w tej sprawie.