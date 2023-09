gm. Chorkówka - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Chorkówka 175, 38-458 Chorkówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Sulistrowa 36, 38-458 Sulistrowa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Poraj 74, 38-230 Poraj numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Machnówka 102, 38-458 Machnówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Kobylany 331, 38-462 Kobylany numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Żeglce 242, 38-458 Żeglce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Szkolna 3, 38-458 Szczepańcowa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Leśniówka 85, 38-458 Leśniówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Kopytowa 59, 38-458 Kopytowa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Faliszówka 174, 38-458 Faliszówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Draganowa 47, 38-458 Draganowa numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Szkolna 31, 38-457 Świerzowa Polska numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Ignacego Łukasiewicza 18, 38-458 Bóbrka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak zmienić miejsce głosowania?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: