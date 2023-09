Gdzie znaleźć dobre lody w Krośnie? Sprawdź adresy we wrześniu 2023

W Polsce w latach dwudziestych ubiegłego wieku stało się modne chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Wydawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Oferowane wówczas smaki prezentowały się skromnie. Głównie były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

Lody włoskie sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym rogu możemy zobaczyć lodziarnie podające lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.