Gdzie na nordic walking do 67 km od Krosna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 26 - 27 lutego

Ścieżki nordic walking w okolicy Krosna

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 67 km od Krosna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Garncarski

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,18 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 18 m

Suma zejść: 68 m

Szlaki_Malopolski poleca trasę mieszkańcom Krosna

W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 km i prowadzi do wszystkich obiektów powiązanych z tradycją garncarską, która zrodziła się tutaj w połowie XIX wieku. Turyści wybierający się na trasę szlaku mają do wyboru dwa warianty: pętlę małą o długości 13 km, albo dużą – 23 km.