Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w Dukli

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lista lokali wyborczych w Dukli

Dom Ludowy w Cergowej

Dom Ludowy w Iwli

Dom Ludowy w Teodorówce

Dom Ludowy w Trzcianie

Gminny Klub Seniora w Dukli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Szkoła Podstawowa w Głojscach

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Szkoła Podstawowa w Równem

Szkoła Podstawowa w Tylawie

Szkoła Podstawowa w Wietrznie

Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.