Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Wojaszówka? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Władysława Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Hetmana Mikołaja Kamienieckiego 131, 38-406 Odrzykoń numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Bajdy 138, 38-471 Bajdy numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Łączki Jagiellońskie 89, 38-471 Łączki Jagiellońskie numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Wojkówka 33, 38-471 Wojkówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Łęki Strzyżowskie 87, 38-471 Łęki Strzyżowskie numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Ustrobna 1, 38-406 Ustrobna numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Przybówka 189, 38-471 Przybówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Bratkówka 19, 38-406 Bratkówka numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

adres: Pietrusza Wola 51, 38-471 Pietrusza Wola numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 57

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

W jaki sposób oddać głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.